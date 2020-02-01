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مؤتمر علمي يناقش جراحة العظام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت الجمعية السعودية لجراحة العظام التابعة لجامعة الملك سعود أمس «المؤتمر العلمي التاسع للجمعية»، الذي يستهدف أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام، بمشاركة متخصصين من المملكة وخارجها، وذلك في فندق هيلتون بالعاصمة الرياض.

وأوضح رئيس الجمعية، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الدكتور عبدالعزيز الجريان أن الجمعية السعودية لجراحة العظام إحدى الجمعيات العلمية الفاعلة في المملكة، والتي تسهم دائما في تسهيل وتذليل سبل التواصل بين المختصين في مجال جراحة العظام لتبادل الخبرات العلمية وتنمية المهارات العملية، مبينا أن هذا المؤتمر سيكون محط أنظار الخبراء والمهتمين في مجال جراحة العظام محليا وإقليميا وعالميا.

وأكد أمين مجلس إدارة الجمعية السعودية لجراحة العظام، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور معد الساعاتي، أن المؤتمر يعزز فرص التفاعل والتواصل بين الأطباء من داخل المملكة وخارجها ويسهم في نقل الخبرة والاستفادة من التجارب من خلال المحاضرات وطرح الأبحاث وورش العمل المقامة، مضيفا أن المؤتمر سيشهد مشاركة شركات طبية عالمية ومحلية متخصصة لعرض أحدث التقنيات والمعدات والمستجدات العلمية في مجال جراحة العظام.