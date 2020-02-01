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شركة ألمانية لتدريب وتأهيل الصيادلة السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

في إطار تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وقعت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى اتفاقيتي تعاون بمجال تدريب وتأهيل الصيادلة السعوديين مع «ميرك الألمانية»، وإتاحة الفرصة للكادر الأكاديمي في الجامعتين في عمل مشاريع بحثية مشتركة.

ووقع الاتفاقيتين من جانب جامعة الملك عبدالعزيز عميد كلية الصيدلة الدكتور هاني عصفور، ومن جامعة أم القرى عميد كلية الصيدلة الدكتور فيصل المالكي، في حين مثل «ميرك الألمانية»، مدير الشركة بالمملكة الدكتور هيثم حبشي.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة أم القرى أن الاتفاقية بين كلية الصيدلة بالجامعة وشركة ميرك تعد نقلة نوعية في مجال التدريب الصيدلي، لافتا إلى أنها تأتي في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستمرارا لمبادراتها المجتمعية لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي، ونقل التدريب وتوطينه.

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وأكد أن جامعة أم القرى ممثلة بكلية الصيدلة أولت هذه الاتفاقية اهتماما بالغا، إيمانا منها بأن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسا في النجاح وداعما له، مشيرا إلى أن شركة ميرك تتولى في إطار الاتفاقية إعداد برنامج تدريبي لطلاب وطالبات كلية الصيدلة، امتدادا لإسهامها في الارتقاء بمهنة الصيدلة في شتى المجالات الصحية.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع القطاعين، ونظرا لما تلعبه من دور مهم في تهيئة الخريجين من الطلاب والطالبات لسوق العمل وأن يكونوا جاهزين لمرحلة ما بعد التخرج، مفيدا بأن الجامعة تهدف من خلال الاتفاقية إلى تهيئة الخريجين من خلال إكسابهم عددا من المهارات المهمة التي تسهل لهم الطريق في المرحلة المقبلة بعد تخرجهم من الجامعة.

ولفت إلى أن الجامعة تسعى من خلال الشراكات، سواء كانت مع شركة ميرك أو مع المستشفيات المختلفة التي تتعامل معها كلية الصيدلة، إلى اكتساب الطلاب الجانب المهني بعد تخرجهم.

وبين مدير شركة ميرك بالمملكة أن الشركة تهدف من خلال هاتين الاتفاقيتين إلى التوسع في الشراكات التي من شأنها الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية والصيدلانية في المملكة، من خلال إيجاد كوادر سعودية مؤهلة تسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، موضحا أن هاتين الاتفاقيتين يأتيان امتدادا لثلاث اتفاقيات سابقة مع ثلاث جامعات، وهي جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن وجامعة القصيم.

نص الاتفاقيتين