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عدن - ياسمين التهامي - طالب الكاتب السعودي تركي الحمد بخلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في رده على العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأخيرًا.. دعوة سعودية مفاجئة لخلع السيسي وإنهاء تمرد حفتر وإسقاط بشار الأسد ..ماذا حدث؟



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وأضاف الحمد في رده على عدد من الساسة والنشطاء : " ولو عايز المهدي المنتظر يظهر، والمسيح ينزل إلى الأرض، اخلعوا السيسي".



كما أعاد الحمد العديد من التدوينات التي تطالب بخلع السيسي، منه ما كتبه الكاتب القطري فيصل بن جاسم آل ثاني : " الرد العملي الوحيد على صفقة القرن قيام ثورة شعبية في مصر فبسقوط السيسي يتحرر الشعب المصري من دكتاتور سجن أكثر من 60 ألف وقتل الآلاف منذ مجزرة رابعة.. لليوم يفشل تمرد حفتر وتستقر ليبيا.. تنجو غزة من حصار خانق قاتل.. يخسر بشار أكبر داعميه.. باختصار بسقوط السيسي تفشل الثورة المضادة.

كما كتب الناشط المصري محمود فتحي : " إذا أردتم أن تنصروا مسلمي الصين، فأسقطوا السيسي.. وإذا أردتم مقاطعة الصين، فهيا نبدأ مقاطعة وعصيانا مدنيا تدريجيا للسيسي وعصابته.

وأعاد الحمد أيضا تدوينة لحساب سارة فهمي والتي سخرت أيضا بالقول : " لو عايز تحل مشاكل فلسطين وسوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق ثور على السيسي.. لو عايز تنهي مشكلة مسلمين الإيغور ثور على السيسي".