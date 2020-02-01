شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد (فيديو واضح) يظهر دحر الجيش الوطني لمليشيات الحوثيين من مواقع استراتيجية في جبهة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، أمس الجمعة، من السيطرة على عدد من المواقع المطلة على مديرية “مجزر” القريبة من سلسلة جبال “الجرشب” المحاذية لجبال “يام”، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع جماعة الحوثي.



كما لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني، شمال مديرية المتون غرب الجوف.

قد يهمك ايضاً:

وأخيرًا.. دعوة سعودية مفاجئة لخلع السيسي وإنهاء تمرد حفتر وإسقاط بشار الأسد ..ماذا حدث؟



شاهد (فيديو واضح) يظهر دحر الجيش الوطني لمليشيات الحوثيين من مواقع استراتيجية في جبهة نهم



مباشر من محلات الصرافة.. آخر تحديثات أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت



فلكي مشهور يوجه دعوة عاجلة لليمنيين .. هذا ما سيحدث في اليمن مساء الثلاثاء القادم!



السعودية تتحرك ضد أردوغان وتوجه أول ضربة عسكرية لتركيا



Advertisements

مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. هكذا كان مصير الداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد زيادة هفواته .. شاهد ماذا حدث له اليوم



الفنانة “ انجي خوري “ : هذا الحاكم العربي هو فارس أحلامي.. لن تصدق من يكون؟؟ (شاهد)



الفنانة الصغيرة ’’حلا الترك’’ التي فتنت الخليجيين لسنوات.. تظهر اليوم بـ’’سروال عادي’’ يكشف جمالها الحقيقي بدون مكياج!(صور)



مذيع الجزيرة “جمال ريان“ يعترف بكل صراحة ومن قلب دولة قطر: خدعوني في السعودية والإمارات!



ونقل الموقع الرسمي للجيش الوطني” سبتمبر نت” عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.



ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.



كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد مصورة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع جماعة الحوثي في جبهة صرواح، غرب مأرب.