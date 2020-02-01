سعر الدولار في السودان اليوم السبت 1 فبراير 2020

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العين الإخباريةالسبت 2020/2/1 12:58 م بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في السودان
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في السودان اليوم السبت، بنحو نصف الجنيه ليسجل 98 جنيها في تعاملات السوق السوداء مقابل 97.5 جنيه أمس، بينما استقرت العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني.
وتسعى الحكومة السودانية في السيطرة على سعر الدولار، بعد أن أصبح الفارق بين السعر الرسمي والموازي أكثر من 50% من قيمة العملة الحقيقية.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة البنك المركزي السوداني سياسته المعتمدة على تخفيض سعر الجنيه السوداني يوميا أمام الدولار بمعدلات طفيفة.
وسجل الدولار 48.80 جنيه للشراء و49 جنيها للبيع في البنك المركزي السوداني، وهو السعر ذاته في أغلبية البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.
سعر اليورو والإسترليني
وحسب البنك المركزي السوداني سجل سعر اليورو 53.74 جنيه للشراء مقابل 54.01 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 63.50 جنيه للشراء مقابل 63.81 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل اليورو 107 جنيه، والإسترليني 127 جنيها.
سعر الريال والدرهم والدينار
وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13 جنيها للشراء مقابل 13.07 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 13.28 جنيه للشراء و13.35 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 159.73 جنيه للشراء و160.53 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 26.50 جنيه والدرهم الإماراتي 27.20 جنيه والدينار الكويتي 239 جنيها.
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