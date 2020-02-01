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2020-02-01 رياح تثير الغبار وتحد الرؤية غدًا على هذه المناطق متابعات الخليج 365 – الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تتهيأ الفرصة- بمشيئة الله- لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة.

في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.







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