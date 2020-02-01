شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشرقية تستضيف الملتقى السنوي للدفاع المدني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- تحت رعاية الأمير سعود بن نايف نشر قبل 19 دقيقة - 6:26 مساءً, 1 فبراير 2020 م المناطق - الدمام يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الثلاثاء القادم ١٤٤١/٦/١٠ هـ الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 والذي ينظمه الدفاع المدني تحت شعار «الحاضر .. وصناعة المستقبل »، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين في فندق الشيراتون بمدينة الدمام .

وأكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ورفع الفريق العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر ( حفظهم الله ) على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن وأهله الكرام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الشرقية تستضيف الملتقى السنوي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.