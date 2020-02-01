وزير التعليم يدشن معامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بجامعة الإمام عبدالرحمن

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• آل الشيخ : تعزيز منظومة التقنية في المملكة في ظل التحولات الكبرى لعلوم الحاسب

دشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, معامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، كما افتتح ثلاثة معامل بكلية الهندسة، وأعلن عن إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة في الجامعة.

وقال وزير التعليم في كلمة له : إن هذه المشروعات التي تشهدها الجامعة وبقية جامعات المملكة تدل على الدعم الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم الجامعي في المملكة، والاستثمار في الإنسان السعودي ليكون عند مستوى تطلعات وطنه وقيادته، وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بالجهود التي تبذلها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومنسوبوها في إطلاق البرامج والمبادرات النوعية في عدد من التخصصات العلمية والبحثية، بما يمكنها من دورها العلمي والتعليمي وخدمة المجتمع.

واطلع وزير التعليم خلال جولته في كلية الهندسة على عرض مجموعة براءات الاختراع لطلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الكلية قدمها عميد الكلية الدكتور علي القرني، كما شاهد في كلية علوم الحاسب معامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والكفاءات السعودية القائمة عليها، ودورهم في تعزيز منظومة التقنية في المملكة، واستشراف المستقبل في ظل التحولات الكبرى لعلوم الحاسب.

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وتابع وزير التعليم جولته في جامعة عبدالرحمن بن فيصل بزيارة لمبنى العمادات المساندة، وشاهد نظام دعم اتخاذ القرار، والمبادرات الأكاديمية، وإطلاق الخدمات الإلكترونية للجامعة، وتفقد مركز البحوث والاستشارات الطبية في الجامعة؛ اطلع خلالها على مختبرات النانو ومختبرات الجينيوم والخلايا الجذعية.

من جهته نوه مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش بتدشين وزير التعليم مشروعات وبرامج وخدمات الجامعة، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية في الجامعة، ومواكبة مستجدات العصر، واستشراف المستقبل برؤية وطنية طموحة، والسعي إلى تطوير القدرات البشرية والتنموية، مؤكداً أن نظام الجامعات الجديد سيمكن الجامعات من الكفاءة الذاتية والاستقلالية المنضبطة التي تمكنها من استثمار مواردها، ورفع مستوى التنافسية بينها، ويجعلها أكثر مواكبةً لعجلة التنمية والتطور التي تعيشها بلادنا.

وأكد الدكتور الربيش أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تزخر بالعديد من المختبرات العلمية القليلة على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، مثل مختبرات النانو والجينيوم ومختبرات الخلايا الجذعية التي يقوم عليها كوادر سعودية وطاقات شابة مؤهلة على أعلى المستويات العلمية، مشدداً على حرص الجامعة في تسخير كل إمكانياتها لخدمة العلم والبحوث العلمية للوصول إلى نتائج عالمية تفخر بها المملكة.

شارك في الجولة التفقدية مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وقيادات الجامعة.