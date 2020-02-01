شكرا لقرائتكم بالفيديو.. التحالف يستهدف تجمعات الميليشيات الحوثية في نهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-01 بالفيديو.. التحالف يستهدف تجمعات الميليشيات الحوثية في نهم متابعات الخليج 365 – الرياض استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم. ونفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات استهدفت تجمعات وآليات للمليشيات الانقلابية الحوثية في نهم. Advertisements وكبدت الغارات الجوية للتحالف المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتد والعتاد وأجبرتها على التراجع.







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