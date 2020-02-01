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إحراق صور خامنئي وسليماني في إيران مجدداً
متابعات الخليج 365 – متابعة
أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن محتجين غاضبين أقدموا على إشعال النار في صور للمرشد الإيراني علي خامنئي وقائد الحرس الثوري الذي قتل في غارة أمريكية قاسم سليماني، في طهران ومدن أصفهان وشيراز والأحواز ورشت وجولستان وإيلام وبهبهان كامياران.
وتأتي هذه الأحداث بعد أسبوع من إحراق شبان غاضبين، صورة كبيرة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني على طريق “نيايش” السريع شمالي العاصمة طهران.
وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارضة في تصريح صحفي، إن سيارات الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران التي التهمت صورة كبيرة لسليماني وضعت على الطريق السريع.
وأشارت الأمانة في ذلك الوقت إلى أن المحتجين الغاضبين أحرقوا صوراً ومجسمات لسليماني وخامنئي في العاصمة طهران وبضع مدن إيرانية أخرى خلال احتجاجات على خلفية سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري وراح ضحيتها عشرات الإيرانيين كانوا على متنها.
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