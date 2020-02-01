إصابة 7 أشخاص بتصادم مروع داخل أنفاق المسفلة بالعاصمة المقدسة

2020-02-01

متابعات الخليج 365 – مكة المكرمة

باشرت الجهات المعنية في مكة المكرمة، حادث تصادم مروع داخل أنفاق المسفلة في اتجاه السليمانية.

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وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، في بيان لها، أن غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم داخل أنفاق المسفلة، وبه عددٌ من المصابين.

وأشارت الهيئة، إلى أنه فور تلقي البلاغ تمّ توجيه 5 فرق إسعافية وعند وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود ٧ إصابات.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.