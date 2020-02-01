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2020-02-01 وظائف للرجال والنساء في شركة طيران أديل يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة في المدن التالية (الرياض، والدمام، وجدة)، بمسمى (مسؤول مبيعات المطار)، لحملة شهادة الثانوية العامة. واشترطت شركة طيران أديل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي :-

1- مسؤول مبيعات المطار (Airport Sales Officer) (العدد 4 وظائف). الشروط المطلوبة :-

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة، ويفضّل وجود خبرة في مجال المبيعات أو خدمة العملاء.

4- أن يكون العمر ما بين 23 إلى 29 سنة.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي. Advertisements تاريخ التقديم :- – التقديم متاح الآن بدءا من اليوم السبت بتاريخ 2020/02/01م انتهاء التقديم :- ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 2020/02/13م. رابط التقديم : (اضغط هنا).







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