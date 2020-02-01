مستجدات استئصال الغدة التناسلية لطفل: ممرض أخضعه للكشف بدلا عن الطبيب

في آخر المستجدات بقضية الطفل نهار ضحية استئصال الغدة التناسلية نتيجة خطأ طبي،توصلت الهيئة الطبية الشرعية في محافظة الطائف إلى الشخص الذي أجرى الكشف على المريض.
وأعادت الهيئة ملف القضية إلى الشؤون الصحية لتحديد الأشخاص الذين استقبلوا الحالة في الفترة الصباحية، والأسباب التي أدت إلى تأخير إجراء العملية حتى الرابعة عصرا ما تسبب في استئصال الغدة التناسلية للطفل.
وتعرف الضحية ومرافقه على الشخص الذي أجرى عليه الكشف وطلب منه مراجعة قسم الاستقبال لفتح الملف، وتبين أنه ممرض وليس طبيبًا.
يذكر أن الشؤون الصحية بالطائف قامت بإنهاء عقد الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للمريض، في وقت سابق.
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