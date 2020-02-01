طائرة الخطوط السعودية تقلع من الرياض لجازان والركاب يتفاجئون بهبوطها في جدة

تفاجأ ركاب طائرة الخطوط السعودية المتجهة من مطار الملك خالد الدولي الرياض إلى مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، بهبوطها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وأكدت مصادر، أن الرحلة رقم ١٧٨٥ والتي أقلعت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، عدلت مسارها حين دخلت أجواء مدينة بيشة، إذ فوجئ ركاب الطائرة بهبوطهم في مطار جدة قبل لحظات دون إبلاغهم بأي سبب.

وكشفت المصادر، أن الجهات المختصة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أبلغوا الركاب بأن الطائرة تتزود بالوقود وسيتم الإقلاع مرة أخرى إلى جازان.

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