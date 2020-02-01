أهالي صامطة يشيعون جثمان بشرى محجب بعد شهرين من مصرعها

شيّع أهالي محافظة صامطة بمنطقة جازان، أمس الجمعة، جثمان طالبة الثانوية العامة بشرى محجب، والتي عثر على جثتها محترقة داحل شقة في مدينة جازان قبل شهرين.

في 20 نوفمبر الماضي، تلقّت الجهات الأمنية بلاغًا وجود جثّة بشرى محجب، وأبلغت ذوي الفتاة بنقلها إلى المستشفى.

ودشّن مغردون وسم #بشرى_محجب لتسليط الضوء على الحادث الغامض، بينما قررت النيابة العامة توقيف عدد من الأشخاص المشتبه فيهم.

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