بالفيديو.. المطلق: قراءة القرآن في الجوال أفضل من المصحف

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إنَّ قراءة القرآن في الجوال أفضل من المصحف.

جاء ذلك خلال لقاء «المطلق» في برنامجه الأسبوعي «استوديو الجمعة» الذي تبثه إذاعة «نداء الإسلام».

وأضاف المطلق، أنَّ قراءة القرآن في الجوال تضمن تعريف القارئ بالآية التي وقف عليها أثناء التلاوة، كما أنَّه لو احتاج تفسير آية، يضغط عليها ويرى تفسيرها سواء في تفسير القرطبي أو الجلالين أو تفسير أبو بكر الجزائري.

وتساءل المطلق، لماذا نمنع الناس من شيء فيه فائدة كبيرة؟

واستشهد المطلق بتجربته الشخصية مع فوائد الجوال قائلًا: كان عندي مكتبة كبيرة والآن أصبحت على الجوال. مشيرًا إلى أنَّ ظاهرة الإزعاج التي كان يسببها الجوال في المساجد خفَّت الآن.

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