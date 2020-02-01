«التعليم» توافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني.
وأشار الوزير إلى أن التعليم الإلكتروني يعدّ من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عقب ترؤسه اجتماع المجلس، أن الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معربًا عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.
ووجّه الوزير آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوة بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني في المملكة.
من جهة أخرى، وجّه وزير التعليم، اليوم، بتفعيل وتحديث خطط الطوارئ بالإدارات التعليمية والجامعات والتدريب المهني، لمواجهة ومكافحة فيروس وكورونا المستجد، كما دعا الجامعات للمشاركة في الجهود الحكومية للتصدي لأية حالات طارئة.
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