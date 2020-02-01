بدرجتين مئويتين.. تبوك تسجل أدنى معدلات الحرارة

وصلت درجات الحرارة، اليوم السبت، إلى أدنى معدلاتها في منطقة تبوك، بمعدل 2 درجة مئوية.

جاء ذلك وفق بيان، للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكَّد خلاله، انخفاض درجة الحرارة الصغرى في القريات بمنطقة الجوف، إلى أربع درجات مئوية، بينما سجلت في منطقة حائل ست درجات، وبلغت تسع درجات في بريدة بمنطقة القصيم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبّهت بتعرُّض منطقة الرياض «الخرج- الدرعية- الدوادمي- العاصمة الرياض- القويعية- رماح– عفيف»، لاستمرار الحالة الجوية التي بدأت الواحدة صباحًا بهطول أمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية التي تؤدّي إلى تدنِّي الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثانية ظهرًا.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تشهد المنطقة الشرقية «الجبيل- الخبر- الدمام- القطيف- النعيرية- رأس تنورة»، هطول أمطار خفيفة ونشاطًا في الرياح السطحية التي تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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