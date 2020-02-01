السيطرة على حريق في صناعية أبها

سيطرت فرق الدفاع المدني بأبها، أمس، على حريق نشب في مجموعة سيارات وإطارات داخل موقع مُعدّ كتشليح للسيارات في صناعية أبها، على مساحة نحو 30 م2. وتمت محاصرة الحريق من الفرق المباشرة، والقيام بعمليات المكافحة، ولعرضية الحادث تم تسليم الموقع إلى صاحبه، كون السبب عمليات لحام.



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