السعودية اليوم / شعبة القيادة المدرسية بتعليم شرق الدمام تختتم ورشة عمل تدريبية لقادة المدارس



الدمام 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

اختتم قسم القيادة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام ورشة عمل تدريبية جمعت قادة مدارس القطاع على مدى يومين, حيث جمع اليوم الأول قادة المرحلة الابتدائية ومقره مدرسة فلسطين الابتدائية واليوم الثاني في متوسطة الأمير سعود بن جلوي لقادة المرحلتين المتوسطة والثانوية, بحضور مشرفي القيادة المدرسية بالقطاع محمد الشهري وعلي المازني وعبدالخالق الغامدي.

واشتمل اللقاء على عدد من المحاور مع قادة المدارس منها استمارة زيارة قائد المدرسة للمعلم وفقاً لنواتج التعلم ،والأدلة والإجراءات الإدارية التي قدمها المشرف التربوي محمد بن علي الشهري، فيما قدم المشرف التربوي عبدالخالق الغامدي مناقشة استمارة زيارة مشرف القيادة المدرسية مع قائد المدرسة وآلياتها والإجراءات.

كما ناقش المشرف التربوي علي المازني مع قادة المدارس الخطة الإجرائية لقائد المدرسة وكيفية تفعيلها ومناقشة نتائج تحليل أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول 1441هـ ، وتفعيل البوابة الالكترونية في المدارس.

وفي ختام اللقاء أكد المجتمعون أهمية اللقاء ودوره في الميدان التعليمي.

// انتهى //

16:54ت م

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