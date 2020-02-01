السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيًا شرق قلقيلية



قلقيلية 7 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 1 فبراير 2020 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابًا فلسطينيًا من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في قلقيلية أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب أحمد عماد شتيوي على أحد الحواجز العسكرية الطيّارة بالقرب من مفرق جيت شرق المحافظة.

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16:13ت م

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