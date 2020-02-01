السعودية اليوم / طلاب جامعة الطائف يشاركون في دراسات هندسية لقصري شبرا وجبرة



الطائف 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

يشارك طلاب كلية الهندسة بجامعة الطائف في تنفيذ دراسات هندسية متنوعة لقصري شبرا وجبرة التاريخيين، بإشراف مجموعة من أساتذة الكلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للتراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني.

ويأتي تنفيذ الدراسات الهندسية بالقصرين التاريخيين تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين جامعة الطائف وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف.

وتشمل الدراسات عمل تطوير المنطقة المحيطة بالقصور، وعمل دراسات تفصيلية إنشائية، وتحليل الوضع الراهن، وكفاءة الطاقة، والحركة المرورية.

وتهدف الدراسات الهندسية الجارية إلى الحفاظ على القيمة التاريخية لقصري شبرا وجبرة وفتحهما للزائرين لتنشيط حركة السياحة الداخلية، بما يدعم قطاع السياحة والاستثمار.

وتضمنت أعمال المشروع تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للقصرين، وعقد اجتماعات وورش العمل بين منسوبي الجامعة والهيئة.

يشار إلى أن الدراسات الهندسية لقصري شبرا وجبرة التاريخيين تأتي ضمن مبادرة (لفتة) للمباني التاريخية والتراثية بمحافظة الطائف، الهادفة إلى دعم جهود الحفاظ على هذه المباني، كونها تُعد شواهد أساسية على التطور الإنساني، وتبرز من خلالها القيم الحضارية والاجتماعية والدينية

السائدة في هذه المدينة السياحية العريقة.

// انتهى //

16:00ت م

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