السعودية اليوم / استمرار الحرائق خارج نطاق السيطرة قرب العاصمة الأسترالية



كانبرا 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

استمرت حرائق الغابات، التي تخرج عن نطاق السيطرة في الاشتعال قرب العاصمة الأسترالية، كانبرا اليوم حيث أحرقت أكثر من 35 ألف هكتار بالفعل.

وأوضحت السلطات الأسترالية أن "حريق وادي اورورال" في متنزه نامادجي الوطني، الذي يقع بين كانبرا ونيو ساوث ويلز، يهدد حالياً المنازل في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وكانت الحرائق قد أحرقت بالفعل 15 % من منطقة "كابيتال تيريتوري"، وتم إغلاق طريق سريع رئيسي خارج كانبرا.

وتتفاقم حرائق الغابات في كانبرا والمناطق المجاورة بسبب الظروف الحارة والعاصفة بشكل كبير، حيث تجاوزت درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

يشار إلى أن حرائق الغابات في استراليا قد أودت بحياة أكثر من 27 شخصا ونفوق مليار حيوان.

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15:13ت م

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