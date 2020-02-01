

الطائف 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

أقرت الادارة العامة لتعليم في محافظة الطائف خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية (بنين) للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1440 / 1441هـ صباحي ومسائي التي اشتملت على 320 برنامجاً تدريبياً.

واشترطت الادارة للتسجيل في البرامج الصباحية أن تكون المسافة بين عمل المرشح ومقر التدريب 75 كم والتسجيل عبر المنجز بشرط موافقة الرئيس المباشر قبل بدء البرنامج بثلاثة أيام, أما البرامج المسائية فتنطلق من الساعة 4.30 عصراً وحتى 7.30 مساء الذي يبدأ يوم غد ولمدة 11 أسبوعا.

// انتهى //

15:06ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الطائف يعتمد التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.