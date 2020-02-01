السعودية اليوم / اختتام فعاليات منتدى المحاسبين السعودي



الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

اختتمت منتدى المحاسبين السعودي فعالياته الذي نظمته الهيئة

وتخلل المنتدى 8 جلسات حوارية، و 24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، بحضور 70 متحدثاً متخصصاً محلياً ودولياً، وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل 4 آلاف مستفيد, كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة، وكرّمت 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية, بينما بلغ عدد الجهات المشاركة 190 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.

وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة سعياً لتحقيق الاقتصاد المزدهر وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يليها مناقشة البيئة المالية في المملكة، عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

بعدها جرى استعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها، واختتمت جلسات المؤتمر بالحديث عن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة دولياً وأبرز تحديثات قواعد سلوكها وآدابها.

واستمرت ورش العمل تقديمها لمواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المُطبَّقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فُرَص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.

من جانبه أعرب الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى بنسخته الأولى, مشيراً إلى أن الحضور الكبير لمعالي الوزراء رؤساء الهيئات المتخصصة المحلية والدولية في اليوم الأول لحفل الافتتاح أعطى مؤشراً لنجاح الفعاليات المصاحبة, موكداً أن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وتفاعلها ودعمها للمنتدى أسهم بالوصول إلى الأهداف المرجوة من إقامته.

// انتهى //

14:49ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واساختتمت منتدى المحاسبين السعودي فعالياته الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واستمر ثلاثة أيام بحضور 33 الف زائر من داخل المملكة وخارجها, وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتخلل المنتدى 8 جلسات حوارية، و 24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، بحضور 70 متحدثاً متخصصاً محلياً ودولياً، وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل 4 آلاف مستفيد, كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة، وكرّمت 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية, بينما بلغ عدد الجهات المشاركة 190 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة سعياً لتحقيق الاقتصاد المزدهر وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يليها مناقشة البيئة المالية في المملكة، عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.بعدها جرى استعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها، واختتمت جلسات المؤتمر بالحديث عن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة دولياً وأبرز تحديثات قواعد سلوكها وآدابها.واستمرت ورش العمل تقديمها لمواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المُطبَّقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فُرَص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.من جانبه أعرب الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى بنسخته الأولى, مشيراً إلى أن الحضور الكبير لمعالي الوزراء رؤساء الهيئات المتخصصة المحلية والدولية في اليوم الأول لحفل الافتتاح أعطى مؤشراً لنجاح الفعاليات المصاحبة, موكداً أن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وتفاعلها ودعمها للمنتدى أسهم بالوصول إلى الأهداف المرجوة من إقامته.// انتهى //14:49ت م0050

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