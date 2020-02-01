السعودية اليوم / مستشفى قوى الأمن بالرياض يوضح طبيعة مرض "الكورونا"



الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض يوم الاثنين المقبل، استفسارات المتصلين كافة حول مرض "كورونا المستجد" عبر برنامج "طبيب على الهاتف"، وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع.

وسيستضيف البرنامج رئيس قسم طب الأطفال استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني، للإجابة على استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً على الهاتف رقم 0118023052.

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14:22ت م

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