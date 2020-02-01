السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال

المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 3,000 سلة غذائية عاجلة تزن 315 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى أربعة مواقع بمدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18,000 فرد.

وقال مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى : نحن هنا اليوم لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة لمتضرري الفيضانات في جنوب ووسط الصومال، حيث تم تخصيص 3,000 سلة تم توزيعها بالتزامن على أربعة موقع داخل المدينة.

وأضاف الدكتور أحمد موسى أن هذه المساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة ويتم توزيعها من خلال الشريك المنفذ البعثة الإقليمية للمنظمة في الصومال ويهدف هذا المشروع إلى تقديم الإغاثة العاجلة لللمتضررين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية في الحكومة الصومالية، مقدما الشكر والتقدير للمركز على هذه الجهود المباركة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.