أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 1/2/2020.. وعيار 24 يسجل 191.75 ريال سعودي

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال الايام الماضية عدم استقرار حيث ترتفع مرة وتنخفض مرة أخرى، وهذا بفعل تذبذب السعر العالمي لأوقية الذهب التي هي المتحكم الرئيسي في سعر الذهب عالميا وتتأثر بها أسعار الذهب في كل البلاد، ونتابع معكم الأن أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية.

أسعار الذهب اليوم السبت 1/2/2020 في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت ارتفاعاً ملحوظاً لكافة الأعيرة المتداولة في مجن ومحافظات المملكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 191.75 ريال مقابل 51.11 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 175.77 ريال مقابل 46.85 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 167.79ريال مقابل 44.72 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 143.82 ريال مقابل 38.33 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو111.86 ريال مقابل 29.81 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 95.88 ريال مقابل 25.55 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.342 ريال مقابل 357.77 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 191.751ريال مقابل 51.109 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.963 ريال مقابل 1.590 دولار.

ويذكر أن أسعار الذهب في السعودية سجلت أعلى مستوى لها في شهر ونصف، حيث تلقي الذهب الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف حول اتفاق تجاري مؤقت بين أمريكا والصين.