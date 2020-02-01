السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 540 حقيبة شتوية في إقليم كشمير

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.



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