شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1100 حقيبة شتوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 560 حقيبة شتوية في مديرية شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان ، استفاد منها 2,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في باكستان ، استفاد منها 2,700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.