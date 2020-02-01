شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة “ انجي خوري “ : هذا الحاكم العربي هو فارس أحلامي.. لن تصدق من يكون؟؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو نشرته الفنانة السورية انجي خوري، الذي جرى ترحيلها مؤخراً من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للاداب في احد الفنادق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشجيعها المنتخب السعودي وإعجابها برجولة محمد بن سلمان.

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الفنانة “ انجي خوري “ : هذا الحاكم العربي هو فارس أحلامي.. لن تصدق من يكون؟؟ (شاهد)



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في رجال بالوطن العربي؟!

هذا كان سؤال قد كتبته انجي خوري في تغريدة رصدتها “وطن”، على تويتر، مثيرة موجة غضب واسعة من أسلوب الفنانة السورية في طرح أسألتها، حيث هاجمها البعض في التعليقات على سؤالها المثير، بعد قضية ضبطها في احد الفنادق الاماراتية بوضع مخل وهو ما وضعها في موقف محرج تعرضت بعده إلى الترحيل مباشرة إلى دمشق.

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انجي خوري - Angie [email protected]

في رجال بالوطن العربي؟

٤٤٧

٤:١٢ م - ٦ ديسمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٣٢٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وردت معلقة على سؤال انجي خوري قائلة لها (محمد بن سلمان) في إشارة إلى ولي العهد السعودي الشاب.



انجي خوري - Angie [email protected]

· ٦ ديسمبر ٢٠١٩

في رجال بالوطن العربي؟



‏彡@iiixti

ايه محمد بن سلمان

٦٠

٤:١٥ م - ٦ ديسمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

١٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وسريعاً أعجبت انجي خوري بـ”ابن سلمان”، مرفقة تعليقها بعدد من رؤوس القلب تعبيراً عن حبها الشديد للأمير الصغير وكأنه فارس أحلامها.



انجي خوري - Angie [email protected]

♥️♥️♥️ صحيح https://twitter.com/iiixti/status/1202939649225895936 …

‏彡@iiixti

ردًا على @iAngieKhoury

ايه محمد بن سلمان

٣٦

٤:٢١ م - ٦ ديسمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

١٧ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

ونشرت الفنانة السورية، عدة فيديوهات كان أبرزها فيديو نشرته وهي تحتسي البيرة كما قالت في تعليقها على الفيديو مضيفة “اشرب بيرة وانسى كلشي”, حيث تعد البيرة أحد انواع الخمور التي تغيب العقل.



انجي خوري - Angie [email protected]

اشربو بيرا وانسوا كلشي

بعد ترحيلها من الإمارات الى سوريا، عادت نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري لنشر فيديوهات “مثيرة” على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ونشرت “إنجي” فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بإيحاءات جنسية، وتستعرض صدرها، الأمر الذي أثار غضب المتابعين.