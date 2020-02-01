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عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الإعلامي الفلسطيني جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتوجيه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب إعلانه الصفقة التي عرفت إعلاميًا بـ" صفقة القرن".

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مذيع الجزيرة “جمال ريان“ يعترف بكل صراحة ومن قلب دولة قطر: خدعوني في السعودية والإمارات!



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وأوضح "ريان" أن هذه الصفقة أيقظت ووحدت مشاعر العرب من جديد تجاه القدس وفلسطين، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن أنه كان مخدوعًا منذ عشرات السنين في السعودية والإمارات.

وكتب :« شكرا ترمب على مبادرة صفقة القرن التي أيقظت ووحدت من جديد مشاعر الشعوب العربية والاسلامية تجاه القدس وفلسطين ، وكشفت ألاقنعة عن وجوه أنظمة عربية غدارة مثل السعودية والإمارات ، خدعتنا على مر عشرات السنين».

وأثارت التغريدة غضب السعوديين بشدة، ووجهوا له اتهامات متكررة بالعمالة والخيانة، كما خاضوا في عرضه وعرض أسرته، وهو ما لم يرد عليه، بينما أيده البعض في صدمتهم من موقف السعودية والإمارات من صفقة القرن، معتبرين أنهم وافقوا عليها قبل إعلانها.