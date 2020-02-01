أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين الشريفين، التبرؤ من شخص مجهول الهوية، قام بنشر تغريدات مسيئة إلى المملكة، مؤكدة أن هذا الشخص لا يعمل لديها في المشروع.
وقالت إدارة قطار الحرمين السريع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”تؤكد إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أن صاحب الحساب الذي غرّد بما يسيء إلى الوطن لا يعمل لديها .
وأضافت: “كما تعمل الإدارة على التأكد إن كان ممن يعملون لصالح أحد المقاولين تمهيدًا لاتخاذ اللازم حيال تغريداته المسيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
الجدير بالذكر أنه تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدات مسيئة للمملكة، قام بنشرها شخص ظهر في صور له من داخل محطة قطار الحرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة قطار الحرمين تتبرأ من شخص مجهول ظهر في صور داخل محطة القطار وأساء للمملكة بعبارات عنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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