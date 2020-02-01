“العلا” تستضيف الفائزين بـ”نوبل للسلام” وقادة الفكر في العالم بمؤتمر الحجر الأول-صورة

استضافت الهيئة الملكية في محافظة العلا أمس مؤتمر الحِجر الأول للحائزين على جائزة نوبل، بحضور أكثر من 20 فائزًا بجائزة نوبل للسلام، و100 من قادة الفكر والمجتمع والسياسة والعلماء البارزين من جميع أنحاء العالم. ويعكس موضوع المؤتمر “النقل المعرفي تراث مشترك” الدور التاريخي للعلا بوصفها ملتقى للطرق، اجتمعت فيه الثقافات والحضارات والشعوب المختلفة منذ آلاف السنين، مركزاً على أهمية نقل الأفكار والمعرفة بوصفه مبدأً أساسياً للإنسانية.
يذكر أن من المشاركين حائزي جائزة نوبل للسلام، الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا، واللورد دافيد تريمبل من أيرلندا الشمالية، والبروفيسور محمد يونس مؤسس بنك جرامين في بنجلاديش.
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