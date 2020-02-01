النقل تقر غرامات جديدة على أصحاب وسائقي الحافلات

أكدت مصادر أن هيئة النقل العام أقرت عددًا من الغرامات الجديدة تُفرض على أصحاب الحافلات حال مخالفاتهم للوائح المنظمة لنشاط النقل.
وأشارت المصادر وفقًا لصحيفة “عكاظ” أنه تم فرض غرامة 2000 ريال عند السماح للركاب بتحميل أي أدوات أو مواد قد تلحق الأذى بالركاب الآخرين، وكذلك عند وقوف الحافلات في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب.
وأبانت أن الغرامات تشمل فرض غرامة 1000 ريال عند تحميل الركاب حقائب وأمتعة داخل الحافلة تزيد على سعة المكان المخصص، و500 ريال حال إقدام السائق على التدخين داخل الحافلة، أو السماح للركاب بذلك.
وأضافت أن الهيئة فرضت غرامة 2000 ريال حال عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها، و500 ريال عند تخلي السائق عن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
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