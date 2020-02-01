النقل تقر غرامات جديدة على أصحاب وسائقي الحافلات

أكدت مصادر أن هيئة النقل العام أقرت عددًا من الغرامات ‏الجديدة تُفرض على أصحاب الحافلات حال مخالفاتهم للوائح ‏المنظمة لنشاط النقل.‏

وأشارت المصادر وفقًا لصحيفة “عكاظ” أنه تم فرض غرامة 2000 ‏ريال عند السماح للركاب بتحميل أي أدوات أو مواد قد تلحق ‏الأذى بالركاب الآخرين، وكذلك عند وقوف الحافلات في الأماكن ‏المخصصة لصعود أو نزول الركاب.‏

وأبانت أن الغرامات تشمل فرض غرامة 1000 ريال عند تحميل الركاب ‏حقائب وأمتعة داخل الحافلة تزيد على سعة المكان المخصص، ‏و500 ريال حال إقدام السائق على التدخين داخل الحافلة، أو السماح للركاب ‏بذلك.

وأضافت أن الهيئة فرضت غرامة 2000 ريال حال عدم إغلاق ‏السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها، و500 ريال عند تخلي السائق عن مساعدة ‏الأشخاص ذوي الإعاقة.‏ ‎