دَهْس مشاة واقتلاع نخيل .. حادث مروِّع في أكثر المواقع ازدحامًا بصبيا-صور

باشرت الجهات المعنية مساء أمس الجمعة حادثًا مروريًّا مروِّعًا في أحد أكثر المواقع ازدحامًا بمحافظة صبيا، بالقرب من إحدى الأسواق الشهيرة؛ إذ انحرفت مركبة، واصطدمت بأخرى، واقتلعت نخيلاً، ودهست آخرين، ونتج من ذلك إصابات عدة. وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي تفاصيل الحادث لـ”سبق” قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الجمعة عند الساعة السابعة والنصف بلاغًا عن حادث مروري بالقرب من مركز تجاري على مدخل محافظة صبيا، وأن في موقع الحادث مصابين.

وأضاف الصرخي بأنه على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بإشراف القيادي الميداني محمد أبو قنعان، وعند وصول الفرق تبيّن وجود حالتين من الجنسية الآسيوية، لديهما إصابات متعددة، ووضعهما الصحي حرج نتيجة تعرضهما لحالة دهس. وأشار إلى أن هناك ثلاث حالات أخرى إصاباتهم بين متوسطة وحرجة نتيجة انحراف السيارة، واصطدامها بسيارة أخرى، وخروجها للمسار الآخر. وقد قدم المسعفون الخدمة الإسعافية للمصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.