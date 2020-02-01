الزكاة والدخل توضح طريقة تعديل فترة تقديم الإقرارات الضريبية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، طريقة تعديل المدة المقررة لتسليم العميل إقراره الضريبي المطلوب منه.
جاء ذلك ردًّا من الهيئة، على تساؤل تلقته من أحد أصحاب المنشآت، عبر تويتر، والذي قال فيه: «انخفض الحد الأدنى للإيراد عن 40 مليون ريال، فما هي آلية التحويل إلى «إقرار ربع سنوي».
وقالت الهيئة، إن تغيير الفترة الضريبة، يمكن إتمامه بالدخول على حساب العميل في موقع الهيئة واختيار أيقونة «طلبات المكلف» من قسم «الضرائب الغير مباشرة- ضريبة القيمة المُضافة»، ثم اختيار «إنشاء/ استعراض الطلبات»، واختيار «طلب تغيير فترة تقديم الإقرارات الضريبية» من القائمة المنسدلة.
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