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سلطان بن سلمان يستعرض تجربته بمجال الفضاء بمهرجان العلوم في دبي

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يشارك رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، بالمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي ستنطلق فعالياته في دبي، لنقل تجربته في مجال الفضاء كأول رائد فضاء عربي.

وأعلنت وزارة التعليم الإماراتية، قائمة المتحدثين المشاركين بالمهرجان الذي ينطلق في الرابع من فبراير الجاري، بمشاركة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري وزميله سلطان النيادي، لعرض معارفهم للطلبة عبر جلسات وأوراق عمل يتشارك بها رواد الفضاء مع الطلبة ورواد المهرجان. وفقًا لصحيفة «الإتحاد» الإماراتية.

كما يتناول المهرجان أبرز المستجدات في المجالات العلمية والتكنولوجية ومجال الفضاء والفلك، ورحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية مؤخرًا ضمن رحلة علمية شكَّلت علامة فارقة في جهود دولة الإمارات وبرنامجها الوطني للفضاء لدخول مجال الفضاء.

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