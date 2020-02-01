أكاديمية محمد بن نايف تحصد الاعتماد الدولي في التدريب على الغوص

حصلت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، على الاعتماد الدولي كمركز تدريب وتأهيل معتمد للغوص من اتحاد مدربي الغوص المحترفين PADI.

وأوضح مدير شعبة البحث والإنقاذ في الأكاديمية، المقدم عبدالله بغدادي، أن ما حصلت عليه الأكاديمية من شهادات اعتماد دولي تتمثل في اعتمادها كمركز تدريب غوص 5 نجوم، وشهادة اعتماد دولي كمركز تدريب غوص حر، واعتمادها دوليًا كمركز تدريب غوص تقني، التي تسمح للأكاديمية بعقد الدورات والتأهيل للحصول على الرخص الدولية في الغوص محليًا ودوليًا.

وأشار المقدم بغدادي، إلى أنه تم تأهيل أكثر من 300 متدرب من منسوبي حرس الحدود للحصول على الرخصة الدولية في الغوص، التي تؤهلهم للغوص والتدريب على الغوص في جميع أنحاء العالم.

وبيّن أن متطلبات وصول المشاركين إلى مستوى مدرب، يمر بالعديد من البرامج التدريبية المكثفة، والمعتمدة دوليًا للمنسوبين، بدءًا بدورة غواص المياه المفتوحة المبتدئ، ثم غواص المياه المفتوحة المتقدم، والغواص المنقذ، ومرشد الغواصين، ومدرب إسعافات أولية، ومدرب غوص، بالإضافة إلى العديد من دورات وبرامج الغوص الحر ومنقذي الشواطئ، والدورات التخصصية الأخرى في مجال الغوص.

وأكَّد مدير شعبة البحث والإنقاذ، أن حصول الأكاديمية على هذا الاعتماد، يأتي بدعم من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء بحري ركن علي داهش الغامدي، ومن خلال خطتها الاستراتيجية المعتمدة، التي تسعى لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أهمية الوصول إلى أفضل المستويات العالمية في التعليم والتأهيل الأكاديمي والتدريب والبحث العلمي في مجالات أمن الحدود والسلامة البحرية.