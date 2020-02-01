بالفيديو.. الخضيري: معظم مصابي كورونا لديهم أمراض مزمنة.. والسيطرة على الفيروس قريبًا

أوضح عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات الدكتور «فهد الخضيري»، أنّ معظم مصابي فيروس كورونا المستجد في الصين، عانوا من أمراضٍ مزمنة، ومتوسط أعمارهم 55 سنة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها الخضيري مع قناة «الإخبارية» أمس.

وأرجع الخضيري سبب انتشار الفيروس بهذا الشكل الكبير الذي فاجأ العالم، لعاملين رئيسيين؛ الأول الكثافة السكانية بالصين؛ فمدينة ووهان مثلًا يوجد بها 11 مليون شخص.

وتابع : أمَّا العامل الثاني فهو أنَّ معظم المصابين به في الصين (60%) تجاوز عمرهم الـ50 عامًا، ولديهم أمراض مزمنة وضعف في المناعة ومضاعفات قلب وسكري وكبد.

وأشار إلى أنَّ سكان المملكة يصابون يوميًا بـ200 فيروس لكن الأجسام تقاومها وتقضي عليها، موضحًا أنَّ 9 مراكز بحثية و11 مركزًا طبيًّا صينيًّا تعمل على ابتكار مصل للفيروس المستجد.

وتوقع «الحضيري» أنَّ حصار الفيروس سيستغرق قرابة أسبوعين لثلاثة، مشيرًا إلى أنَّ المملكة لديها خطط وقائية جاهزة لمواجهة مثل هذه الأوبئة منذ تسع سنوات.

وأوضح الخضيري أنَّ الفيروس قد ينتقل من شخص إلى آخر خلال فترة الحضانة التي تستمر من 10 إلى 12 يومًا، وهو ما يصعّب من اكتشافه لدى القادمين من الصين والذين قد لا تظهر عليهم أي أعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، ناصحًا بغسل الأيدي بشكل دائم وارتداء الكمامات كإجراء احترازي حال انتشار الفيروس.

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وكان الدكتور الخضيري كتب عبر حسابه بـ«تيوتر»، أنَّ مجلة (Lancet) المرموقة نشرت تقريرًا عن 99 مصابًا بكورونا (2019-nCoV)، وأشارت فيه إلى أن نصف المصابين لديهم سابقًا أمراض مزمنة في أوعية القلب والدماغ وسكر، ومتوسط أعمارهم 55 سنة (أغلبهم مسنون لديهم أمراض مزمنة)، و49 منهم يعملون في سوق الأسماك! وأعراضهم كانت حمى وسعال (التهاب رئوي)، وهناك حالات شُفيت.

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