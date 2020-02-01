السعودية‬ تبحث تعزيز التعاون الإنمائي بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور «خالد بن محمد منزلاوي»، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آخيم شتاينر.

وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع الذي عُقِد في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، بصفتها عضوًا فاعلًا في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضوًا في المجلس التنفيذي لبرنامج ‫الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركًا أساسيًا وفاعلًا في أنشطته الإنمائية.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبحث معالجة المشكلات التي تعوق ذلك.

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