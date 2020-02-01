حساب المواطن: صك الإعالة خارج المستندات المطلوبة لإضافة أبناء المطلقة

أوضح برنامج حساب المواطن، أن «صك الإعالة»، ليس مطلوبًا لتسجيل أبناء المطلقة في البرنامج للحصول على الدعم.
جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطنة تلقاه البرنامج عبر «تويتر» بشأن «مدى إمكانية إضافة أبناء المطلقة التي ليس لديها (صك إعالة)».
وقال البرنامج، إن المطلقة يمكنها تسجيل نفسها للحصول على الدعم وإضافة التابعين. مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة لذلك تشمل (صك الولاية أو اثبات الاحتضان)، بينما «صك الإعالة»، ليس مطلوب تسليمه بالمستندات المرفقة.
يشار إلى أن «صك الإعالة» هو صك شرعي تستخرجه المطلقة؛ لإثبات حالتها الاجتماعية؛ لتمكينها من إثبات حقها أمام الجهات الحكومية والحصول على الضمان الاجتماعي، وفي حالة صعوبة الحصول عليه يمكنها استخراجه من المحكمة.
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