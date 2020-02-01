بالفيديو.. حريق هائل بمحطة وقود في الرياض

تسبب حريق هائل اندلع بمحطة وقود في حي ظهرة البديعة غرب الرياض، في تفحّم مجموعة من المحال الموجودة بداخلها.
وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان من محطة الوقود، بينما أسرعت فرق الدفاع المدني؛ للسيطرة على النيران، ووقف امتدادها.
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