الأرصاد: أمطار في الرياض والشرقية خلال ساعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتعرض عدد من مناطق المملكة، لتكوّن ضباب وهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أكدت خلالها، أن منطقة الرياض «الخرج- الدرعية- الدوادمي- العاصمة الرياض- القويعية- رماح– عفيف»، تشهد استمرار الحالة الجوية التي بدأت الواحدة صباحًا بهطول أمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثانية ظهرًا.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تشهد المنطقة الشرقية «الجبيل- الخبر- الدمام- القطيف- النعيرية- رأس تنورة»، هطول أمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبهت الهيئة بانتهاء الحالة الجوية التي بدأت في مكة المكرمة (الطائف) الساعة 11 مساء أمس السبت، بتكون ضباب يؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، وذلك في الساعة الثامنة صباحًا.

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وأشارت الهيئة إلى انتهاء الحالة الجوية التي بدأت، بتكون الضباب المؤثر على مدى الرؤية الأفقية في منطقة عسير «أبها- الحرجة- النماص- بلقرن- خميس مشيط»، وذلك في الساعة الثامنة صباحًا.

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