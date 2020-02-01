

إسلام آباد 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

قررت الحكومة الباكستانية إعلان حالة طوارئ وطنية لمكافحة حملات الجراد التي تهدد المحاصيل الزراعية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد بحضور كبار المسئولين لمناقشة الخسائر التي لحقت بالمحاصيل الزراعية في أنحاء مختلفة من البلاد بسبب حملات الجراد.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن رئيس الوزراء أمر السلطات المعنية بوضع خطة عمل وطنية للتعامل مع حملات الجراد.

وقال عمران خان إن حماية قطاع الزراعة والمزارعين هي أولوية قصوى للحكومة في حيث يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة لمنع فقدان المحاصيل بسبب الجراد.

// انتهى //

13:25ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحكومة الباكستانية تعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع الجراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.