السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم جازان تختتم مسابقاتها الترفيهية والتعليمية



جيزان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

اختتمت مساء أمس مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنين وبنات" التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، التي نفذت داخل الأندية خلال شهر يناير وشارك فيها أكثر من "3000" طالب وطالبة.

وبيّن مدير إدارة النشاط الطلابي ممثل أندية الحي "بنين" محمد النعمي أن المسابقات تنوعت بين الجوانب العلمية والرياضية وستسهم هذه المسابقات في تحسين نواتج التعلم من خلال تركيزها على مجالات تساعد الطلاب على زيادة التحصيل كالخط العربي والإلقاء، كما تنسجم مع برنامج جودة الحياة وتساعدهم على تنمية مواهبهم

من جهتها ، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي "بنات" إشراق ولي، أن المسابقات أتاحت للطلاب والطالبات الفرصة للتعلم وإطلاق العنان للتفكير والتخطيط وسط أجواء ممتعة كما بثت روح الثقة بالنفس والتعاون بينهم ، مشيدة بالإقبال الكبير الذي شهدته الأندية والمواهب الكبيرة التي شاركت في المسابقات.

يذكر أن المسابقات تنوعت بين الخط العربي والإلقاء المرتجل وكرة الطاولة والريشة الطائرة والمسرح والفنون التشكيلية والتصوير والمسابقات الثقافية والتقنية وغيرها.

//انتهى//

11:40ت م

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جيزان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واساختتمت مساء أمس مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنين وبنات" التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، التي نفذت داخل الأندية خلال شهر يناير وشارك فيها أكثر من "3000" طالب وطالبة.وبيّن مدير إدارة النشاط الطلابي ممثل أندية الحي "بنين" محمد النعمي أن المسابقات تنوعت بين الجوانب العلمية والرياضية وستسهم هذه المسابقات في تحسين نواتج التعلم من خلال تركيزها على مجالات تساعد الطلاب على زيادة التحصيل كالخط العربي والإلقاء، كما تنسجم مع برنامج جودة الحياة وتساعدهم على تنمية مواهبهم الرياضية ، مضيفاً أن الأندية مستمرة في تقديم العديد من البرامج النوعية وتفتح أبوابها لجميع الفئات العمرية.من جهتها ، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي "بنات" إشراق ولي، أن المسابقات أتاحت للطلاب والطالبات الفرصة للتعلم وإطلاق العنان للتفكير والتخطيط وسط أجواء ممتعة كما بثت روح الثقة بالنفس والتعاون بينهم ، مشيدة بالإقبال الكبير الذي شهدته الأندية والمواهب الكبيرة التي شاركت في المسابقات.يذكر أن المسابقات تنوعت بين الخط العربي والإلقاء المرتجل وكرة الطاولة والريشة الطائرة والمسرح والفنون التشكيلية والتصوير والمسابقات الثقافية والتقنية وغيرها.//انتهى//11:40ت م0028

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.