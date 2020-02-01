السعودية اليوم / وزارة التعليم توافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني



الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

قدّم معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوة بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني في المملكة.

وقال معاليه عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض إن المجلس وافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبيناً أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد معاليه أن هذا الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معربًا عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.

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11:27ت م

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