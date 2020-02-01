السعودية اليوم / اختتام بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بجازان



جيزان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

اختتمت، مساء أمس، فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمنطقة جازان والمقامة بمحافظة صبيا ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد دكتور عبدالله بن عايض الشهري.

وشاركت في المسابقة أربعة فرق رياضية ممثلة لجميع الإدارات بالمنطقة على مدى 3 أيام، تنافست خلالها في ألعاب كرة القدم وتحدي رجال الدفاع المدني ، وذلك في إطار العمل على رفع المعدل اللياقي والمهاري والمنافسة بين المشاركين.

وشهـدت البطولة تنافساً قوياً بين الفـرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية، وتنفيذ عدد من المهارات الفنية الميدانية لـرجل الدفاع المدني واختتمت بتكريم الفائزين والمتميزين في البطولة على المستويين الجماعي والفردي.

وأوضح العميد الشهري أن البطولة جاءت تحقيقاً لأهداف المديرية العامة للدفاع المدني في اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقيًا وبدنياً وتنمية روح التنافس بين منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، بما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان، من خلال عدد من المسابقات في المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ.

// انتهى //

11:16ت م

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