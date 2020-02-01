شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين» : صاحب التغريدة المسيئة لا يعمل لدينا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أن صاحب الحساب الذي غرّد بما يسيء إلى الوطن لا يعمل لديها . كما تعمل الإدارة على التأكد إن كان ممن يعملون لصالح أحد المقاولين تمهيدًا لاتخاذ اللازم حيال تغريداته المسيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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