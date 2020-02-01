شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتحديث خطط الطوارئ بالجامعات للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إدارات التعليم والجامعات والتدريب المهني بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من فيروس كورونا، ودعوة الجامعات للمشاركة في الجهود الحكومية للتصدي لأي حالات طارئة، متمنياً السلامة للجميع.
وأوضح أن ذلك يأتي تأكيداً على دور وزارة التعليم ومسؤوليتها الوطنية.
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